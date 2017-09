3. September 2017, 14:20 Uhr Bombenentschärfung in Frankfurt Geisterstadt für einen Tag









70 000 Menschen in Frankfurt müssen ihre Wohnungen verlassen. Nach abgeschlossener Evakuierung beginnt nun die Entschärfung der Weltkriegsbombe.

Von Oliver Klasen , Frankfurt am Main

Kurz bevor Dieter Schwetzler anfangen will zu erklären, wie er am Sonntag die Bombe entschärfen wird, läuft eine Ratte über die Max-Horkheimer-Straße in Richtung Theodor-W.-Adorno-Platz. Es ist eine große Ratte, 30 Zentimeter mit Schwanz, die - schwupps - in einem Loch unter einem Treppenabsatz verschwindet. Sie wird auch später noch mehrmals gesehen, vermutlich ist der Campus Westend, wo die Straßen nach den berühmten Philosophen der Frankfurter Schule benannt sind, ihr Revier. Und weil Ratten das ungern verlassen, ist sie, neben Schwetzler und seinem Kollegen, eines der ganz wenigen Lebewesen, die sich am Sonntag in der Sperrzone aufhalten dürfen.

Es ist die größte Evakuierung in der Geschichte der Bundesrepublik. Zwischen 60 000 und 70 000 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen. "Wie viele es genau sind, lässt sich nur schwer sagen, weil wir nur die Daten des Meldeamtes haben, aber nicht wissen können, wer gerade beruflich unterwegs oder im Urlaub ist, Besuch hat oder nicht ordnungsgemäß gemeldet ist", erklärt Ordnungsamtschef Jörg Bannach. Betroffen ist ein riesiges Gebiet mit den Frankfurter Stadteilen Westend, Nordend, Dornbusch sowie kleinen Teilen von Bockenheim und der Innenstadt. 1,5 Kilometer Radius, so viel halten die Experten für nötig, damit niemand zu Schaden kommt, sollte wider Erwarten doch etwas schief gehen. In der Sperrzone liegen zwei Krankenhäuser, zehn Altenheime, die Bundesbank, der Hessische Rundfunk und das Polizeipräsidium.

Fast 20 Uhr, am Vorabend der Entschärfung, die Sonne geht gleich unter in Frankfurt. Schwetzler, Chef des hessischen Kampfmittelräumdienstes, ist "zufällig nochmal hier vorbeigekommen", wie er sagt. Schwetzler, 61, lindgrünes Hemd und Jeans, bei der Bundeswehr ausgebildet, entschärft seit 42 Jahren Bomben, aber bei diesem Exemplar - einer britischen HC-4000-Luftmine aus dem Zweiten Weltkrieg mit 1,4 Tonnen Sprengstoff - ist selbst er nervös. "Ich gebe zu, die letzten Tage habe ich etwas unruhiger geschlafen. Das ist schon ein besonderer Moment in meiner Laufbahn." Gesehen hat Schwetzler eine baugleiche Bombe schon einmal, vergangenes Jahr in Augsburg. Dort war er als Reserve im Einsatz, "weil die bayerischen Kollegen kein Wasserstrahlschneidgerät haben", sagt Schwetzler.

Das Wasserstrahlschneidgerät, 700 bar Druck, ist immer Plan B, um die Zünder unschädlich zu machen. Plan A ist die Raketenklemme, eine Art Schraubstock, an dessen beiden Enden eine Katusche mit Schwarzpulver gezündet wird, um den Zünder abzusprengen. Wenn es soweit ist, werden sich Schwetzler und sein Kollege in zwei-, dreihundert Meter Entfernung hinter einem Unigebäude postieren, "an einer Stelle, an der es keine Fenster gibt", sagt der Sprengmeister. Vier Stunden hat Schwetzler sicherheitshalber eingeplant, um die Bombe unschädlich zu machen.

Gut 15 Stunden vorher laufen hier noch Studenten über den Campus. In dem Wohnheim an der Evangelischen Studentengemeinde brennt in einigen Zimmern Licht. Dutzende strömen außerdem aus der Bibliothek, die bis 21 Uhr geöffnet hat. Davor sucht ein Flaschensammler nach Verwertbarem. Anna Hita, 21, hält einen Energydrink in der einen Hand und schiebt mit der anderen Hand einen Rollkoffer über den Platz. "Ich geh lieber heute schon raus. Dann muss ich nicht so früh aufstehen. Außerdem sind morgen die U-Bahnen wahrscheinlich überfüllt." Gemeinsam mit ihrer Freundin Janine Sell, die aus Bremen zu Besuch ist, kommt sie bei Freunden unter, die außerhalb des Sperrgebiets wohnen. Sie geht davon aus, dass alles gut geht. Im Koffer hat sie nur Sachen für einen Tag, "der Rest sind Ordner mit Lernzeugs", sagt die Studentin.