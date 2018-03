12. März 2018, 17:03 Uhr Berlin Tod im Kinderzimmer

Gegen den 15-Jährigen, der in Berlin ein 14-jähriges Mädchen erstochen haben soll, ermittelt die Staatsanwaltschaft jetzt wegen Totschlags.

Zum Tatmotiv macht die Polizei bislang keine Angaben; der 15-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Es ist nicht der erste Fall von schwerer Gewalt unter Jugendlichen in diesem Jahr - obwohl diese eigentlich seit einigen Jahren zurückgeht.

Von Verena Mayer , Berlin

Keira war 14 und hatte eine Karriere als Eisschnellläuferin vor sich. Sie trainierte im Berliner Verein TSC, nahm an Wettkämpfen teil, zuletzt belegte sie bei der Deutschen Meisterschaft der Junioren den 18. Platz. Doch seit einigen Tagen steht auf der Homepage ihres Vereins nur mehr ein Schwarz-Weiß-Foto von Keira, wie sie in Schlittschuhen und Rennanzug eine Kurve nimmt. Denn Keira lebt nicht mehr, sie wurde vergangene Woche getötet, zu Hause in ihrem Zimmer.

Keiras Mutter fand das Mädchen, als sie von der Arbeit nach Hause kam, in ihrer Wohnung im Berliner Stadtteil Hohenschönhausen. Keira lag blutüberströmt im Kinderzimmer. Sanitäter versuchten mehr als 90 Minuten lang, das Mädchen zu reanimieren. Keira soll mit zahlreichen Messerstichen getötet worden sein, von einem Freund, mit dem sie verabredet war. Die Polizei war über Chats und die sozialen Netzwerke auf den Jungen aufmerksam geworden, der mit 15 Jahren nur wenig älter ist als sein Opfer. Er wurde bei seinen Eltern verhaftet und hat die Tat inzwischen gestanden.

Es ist schon das zweite schwere Verbrechen unter Jugendlichen in diesem Jahr. Ende Januar erstach ein 15-Jähriger an seiner Schule im nordrhein-westfälischen Lünen einen Mitschüler, als er mit seiner Mutter einen Termin bei der Schulsozialarbeiterin hatte. Aus heiterem Himmel, einfach so. Und im Dezember wurde eine 15-Jährige in einem Drogeriemarkt im pfälzischen Kandel von ihrem Ex-Freund niedergestochen, der als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling aus Afghanistan nach Deutschland gekommen war und das Mädchen über längere Zeit gestalkt und bedroht hatte. Offiziell war er bei der Tat ebenfalls 15 Jahre alt, Gutachter gehen inzwischen davon aus, dass er mindestens 20 Jahre alt ist.

Dennoch steigt laut Experten die Jugendgewalt nicht generell an, auch in Berlin nicht, wie aus einer Studie der Landesarbeitsstelle Jugendgewaltprävention hervorgeht. Die Zahlen bewegen sich seit Jahren auf rückläufigem Niveau. Einzig in der Gruppe junger, meist geflüchteter Jugendlicher mit unsicherem Aufenhaltsstatus gab es zuletzt mehr Rohheitsdelikte, also Straftaten wie Körperverletzung, Raub oder Nötigung.

Einen "Anlass zur Dramatisierung" sehen die Autoren nicht, wenngleich sie feststellen, dass sich die Jugendgewalt in der Stadt stark verschiebe. In die Großsiedlungen am Stadtrand nämlich sowie in Wohngebiete mit einem hohen Anteil sozial Benachteiligter und Migrantenfamilien. Und immer öfter werden in Berlin auch Schulen zum Schauplatz von Gewalt. 2016 gab es allein 1489 Rohheitsdelikte auf Berliner Schulgeländen.

Am Sonntag trafen sich Hunderte Menschen an der Eissporthalle des Vereins TSC. Eltern und Jugendliche, Freunde und Mitschüler von Keira, sie legten Blumen nieder und zündeten Kerzen an. "Insbesondere die Umstände ihres Todes, vor allem unter Beachtung ihres jugendlichen Alters, machen uns fassungslos", heißt es beim Verein.

Was genau im Kinderzimmer passiert ist, ist noch nicht klar. Nachbarn wollen einen Streit gehört haben, die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus. Näheres wollen Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft dazu derzeit nicht sagen. Aus ermittlungstaktischen Gründen, aber vor allem deshalb, weil der mutmaßliche Täter jugendlich ist und die Behörden aus Gründen des Jugendschutzes kaum Angaben machen dürfen. Berliner Medien zufolge soll es sich um einen Deutschen namens Edgar handeln.