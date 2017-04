9. April 2017, 18:43 Uhr Berlin Sie sollen den Berlinern das Gefühl von Sicherheit geben









Feedback

Anzeige

Cooles Image, krasse Fälle von Gewalt: Wie sicher ist es in der Berliner U-Bahn? Eine Nacht mit der Polizei auf Streife.

Reportage von Verena Mayer , Berlin

Als die zwei Männer, die auf dem Bahnsteig sitzen und Bier trinken, die Polizeistreife sehen, zeigt der eine gleich mal auf seinen Kumpel und ruft: "Ditt is ein Verbrecher!" Der andere antwortet: "Nee, der hier!" Danach werden die Polizisten noch mit einem Pärchen zu tun haben, das sich wegen Handyfotos beschimpft, sie werden auf der Suche nach verdächtigen Stoffen an der Cola-Flasche eines Mannes schnüffeln, und eine Gruppe Jugendlicher wird die Polizisten umringen und fragen: "Ey, Digga, ist das jetzt echt?"

Mit einem Wort: Die Dinge, die diese Polizeistreife Freitagnacht in der Berliner U-Bahn erlebt, kommen dem berühmten Video der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ziemlich nahe. In dem geht der Comedian Kazim Akboga als Fahrkartenkontrolleur durch die Berliner U-Bahn und trifft hier auf Leute, die Trommeln oder Pferde dabeihaben, die Zwiebeln schneiden, an der Stange tanzen oder Sofas durch die Gegend schleppen. Und alles, was ihm dazu einfällt, ist der Satz: "Is mir egal."

Die Realität ist aber kein Werbespot. In den vergangenen Monaten war die Berliner U-Bahn immer wieder in den Schlagzeilen. Wegen Leuten, die andere ins Gleisbett stoßen oder auf dem Bahnsteig prügeln, bis sie bewusstlos sind. Im Dezember sorgte ein Video vom U-Bahnhof Hermannstraße in ganz Deutschland für Aufsehen: Darauf eine junge Frau, die von einem Mann die Treppe hinuntergetreten wird, einfach so. Der Täter, der inzwischen in Untersuchungshaft sitzt, kannte die Frau nicht. Es hätte jeden treffen können.

Deswegen werden in der Berliner U-Bahn neuerdings Trupps aus Polizisten und Security-Leuten der BVG auf Streife geschickt, fünf sind es jeden Tag. So wie an diesem Freitagabend. Es ist kurz vor neun Uhr, auf dem Alexanderplatz mischen sich die letzten Besucher der Einkaufszentren mit den ersten Partygängern. Ein Mann mit Eselsmaske macht Musik, daneben schläft jemand auf dem Boden, zwei amerikanische Touristen in Lederhosen torkeln vorbei.

Anzeige

Süßigkeiten im Eimer, Wodka in der Cola-Flasche

Ein Mann, der aus irgendeinem Grund einen Eimer voller Süßigkeiten trägt, sagt zu den Polizisten, dass er jemanden gesehen habe, der Kinder mit giftigen Farben bestreiche. Die Polizisten gehen zu dem Verdächtigen, er sitzt auf einer Decke und bietet Henna-Tattoos an. Giftige Farben hat er nicht, aber auch keine Genehmigung, Sachen zu verkaufen. Ein Polizist findet noch eine Cola-Flasche und öffnet sie. "Wodka", sagt er.

Es ist auch eher ein subjektives Sicherheitsgefühl, das die neue Berliner U-Bahn-Polizei verbreiten soll. Der öffentliche Raum ist sicher wie selten zuvor, die Zahl der schweren Verbrechen ist in Berlin 2016 gesunken, und das, obwohl die Stadt gleichzeitig um 60 000 Menschen angewachsen ist. Auch die Gewalt in Zügen und auf Bahnsteigen war zuletzt leicht rückläufig. So hat die BVG im vergangenen Jahr 2167 Gewaltdelikte registriert, 2015 waren es 2201. Im Jahr 2014 kam man auf 2070.