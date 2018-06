5. Juni 2018, 02:44 Uhr Bericht zur Brandkatastrophe in London Expertin dokumentiert schwere Mängel beim Bau des Grenfell Towers

Die Brandschutzingenieurin schreibt in ihrem Bericht: Die Anweisung an die Bewohner des 24-stöckigen Hochhauses, nach dem Ausbruch des Feuers in den Wohnungen zu bleiben, sei fatal gewesen.

Mit der Vorstellung des Expertenberichts geht die öffentliche Untersuchung zu den Ursachen der Brandkatastrophe in die entscheidende Phase.

Geklärt werden muss unter anderem die Frage, ob bei der Renovierung des Grenfell Towers in sicherheitsrelevanten Bereichen gespart wurde.

Knapp ein Jahr nach dem Großbrand im Londoner Grenfell Tower in London mit 72 Toten dokumentiert ein Expertenbericht schwere Mängel beim Bau des Wohnturms. Auch die Krisenkommunikation mit den Bewohnern des Hochhauses wird scharf kritisiert. Die Fassadenverkleidung des 24-stöckigen Gebäudes sei keinen Brandschutztests unterzogen worden und habe nicht den Richtlinien für Gebäudesicherheit entsprochen, heißt es im Bericht der Brandschutzingenieurin Barbara Lane. Deshalb sei auch die Ansage an die Bewohner des Gebäudes, nach Ausbruch des Feuers in ihren Wohnungen zu bleiben, fatal gewesen.

Diese Anweisung habe sich bereits nach einer halben Stunde als falsch herausgestellt, dennoch sei sie für knapp zwei Stunden aufrechterhalten worden. Die Fassadenverkleidung war demnach für die Ausbreitung des Feuers beziehungsweise für den Ausbruch "zahlreicher interner Brände" sowie für die starke Rauchentwicklung verantwortlich. Die Wärmedämmung war zwei Jahre vor dem Brand bei der Renovierung des Hochhauses angebracht worden.

"Ich komme zu dem Schluss, dass das ganze System die Ausbreitung des Feuers nicht angemessen verhindern konnte", schreibt Lane. "Es gab zahlreiche katastrophale Wege, die das Feuer nahm, ausgelöst durch die Art der Konstruktion." Es wäre deshalb zwingend gewesen, den Grenfell Tower früh vollständig zu evakuieren.

Wie konnte ein brennender Kühlschrank ein Hochhaus in eine Flammenhölle verwandeln?

Der verheerende Brand war in der Nacht des 14. Juni 2017 ausgebrochen. Mit dem jetzt vorgestellten Bericht geht die öffentliche Untersuchung zu den Ursachen der Brandkatastrophe in die entscheidende Phase. In einer voraussichtlich 18 Monate dauernden Beweisaufnahme soll die Frage beantwortet werden, wie ein in Brand geratener Kühlschrank das Hochhaus im Londoner Westen in eine Flammenhölle verwandeln konnte.

Richter Martin Moore-Bick versicherte Hinterbliebenen und Überlebenden vor Beginn der Beweisaufnahme, sein Team und er seien entschlossen, "Ihnen die Antworten zu geben, die Sie suchen". Ein Zusammenschluss der Betroffenen, Grenfell United, sagte, mit der Beweisaufnahme beginne "ein langer Weg zur Gerechtigkeit". Behörden hätten vor dem Feuer Sicherheitswarnungen von Mietern des Sozialbaus ignoriert. "Was es für uns noch schlimmer macht, ist, dass diese Toten absolut vermeidbar waren."

Premierministerin Theresa May hatte die Untersuchung am Tag nach dem verheerenden Feuer angekündigt. Sie versprach, dabei werde jeder Stein umgedreht, um herauszufinden, was passiert sei und wie so etwas in Zukunft verhindert werden könne. Unter anderem sollen Probleme beim sozialen Wohnungsbau identifiziert werden - konkret geht es um den Verdacht, dass bei der Renovierung des Grenfell Towers in sicherheitsrelevanten Bereichen gespart wurde. Im Raum steht der Vorwurf der gemeinschaftlichen fahrlässigen Tötung. Eine Anklage deswegen hat es bisher aber noch nicht gegeben.

Die öffentliche Untersuchung zum Grenfell Tower ist eine der größten, die es jemals in Großbritannien gegeben hat. Dutzende von Anwälten repräsentieren mehr als 500 unmittelbar Beteiligte, darunter Mieter des Sozialbaus. Gehört werden sollen unter anderem Polizisten, Feuerwehrmänner, Brandschutzexperten und Überlebende.

Der Chefberater der Untersuchung, Robert Millett, erklärte, die fundamentale Frage sei, wie sich in London im Jahr 2017 ein Wohnungsbrand so schnell und katastrophal im ganzen Hochhaus ausbreiten konnte. Die Überlebenden und Hinterbliebenen seien mit einem "andauernden Gefühl der Ungerechtigkeit, des Betrugs und der Ausgrenzung" alleingelassen worden.