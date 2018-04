30. April 2018, 09:10 Uhr Baden-Württemberg Siebenjähriger wurde getötet - Haftbefehl gegen Babysitterin

Der sieben Jahre alte Junge wurde am Samstag tot im Haus seiner Babysitterin im baden-württembergischen Künzelsau entdeckt.

Inzwischen liegt ein vorläufiges Obduktionsergebnis vor, nach dpa-Informationen wurde das Kind offenkundig erwürgt.

Die Staatsanwaltschaft Heilbronn hat Haftbefehl wegen Totschlags gegen die Pflegeoma erlassen.

Vor dem Haus hängt ein Absperrband, auf einer Gartenmauer steht eine Kerze, daneben liegen Blumen. Am Samstag entdeckten Eltern in der Badewanne des Hauses ihrer Babysitterin im baden-württembergischen Künzelsau ihren toten Sohn. Nun ist klar: Der Siebenjährige ist offenkundig erwürgt worden. Er hatte nach dpa-Informationen Würgemale am Hals und war mit hoher Wahrscheinlichkeit schon tot, als er in die Badewanne gelegt wurde.

Der Junge hatte wie schon oft bei einer 69 Jahre alten Bekannten der Familie übernachtet. Als die Eltern ihn abholen wollten, machte zunächst niemand auf. Die Pflegeoma war nicht vor Ort. Mit Hilfe eines Nachbarn, der einen Schlüssel zum Haus besaß, kamen sie in das Einfamilienhaus und entdeckten ihr totes Kind.

Die 69-Jährige war zunächst nicht auffindbar, wurde jedoch am Samstagabend festgenommen, teilte die Polizei mit. Nach Informationen der Bild-Zeitung beobachtete eine Nachbarin, wie die Verdächtige am Abend ihr Haus betrat und rief die Polizei.

Als Ursachen für den Tod des Jungen kämen ein Unfall, ein natürlicher Tod oder ein Verbrechen in Frage, hatte es zunächst geheißen. Am Sonntag wurde der Leichnam obduziert, ein vorläufiges Obduktionsergebnis liegt inzwischen vor. ​Die Staatsanwaltschaft Heilbronn hat gegen die Frau Haftbefehl wegen Totschlags erlassen, sagte ein Sprecher der SZ. Ob der Junge wirklich erwürgt wurde, wollte er nicht bestätigen. Am Nachmittag wollen Polizei und Staatsanwaltschaft weitere Details zu dem Fall bekanntgeben.

Die Familie könne sich die Tat nicht erklären, heißt es in Polizeikreisen. Das Kind habe seit fünf Jahren immer mal wieder bei der Frau übernachtet. Das Verhältnis sei sehr herzlich gewesen, es habe ein großes Vertrauensverhältnis bestanden.