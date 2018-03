16. März 2018, 13:29 Uhr Bad-Modernisierung BGH: Keine Pflicht zu besserem Schallschutz

Vor Gericht in Karlsruhe ging um einen Nachbarschaftsstreit über eine Badsanierung. Doch das Urteil schafft auch Klarheit für Wohnungseigentümer insgesamt.

Wer sein Badezimmer in einem Mehrfamilienhaus modernisiert und dabei den Boden erneuert, ist nicht verpflichtet, den Schallschutz zu verbessern. Es gelte der Grenzwert aus dem Baujahr des Hauses, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Eine Hamburger Wohnungsbesitzerin hatte gegen ihre Nachbarin aus der darüber liegenden Wohnung geklagt. Nach einer Badezimmersanierung hatte sie sich am angeblich geminderten Schallschutz gestört.

Bei der Sanierung wurden sämtliche Sanitärobjekte erneuert, der Fliesenbelag auch. Dabei wurde auch der darunterliegende Estrich entfernt und eine Fußbodenheizung eingebaut - für die darunter wohnende Nachbarin der Grund zur Klage, die nun bis vor den Bundesgerichtshof geführt hat. Sie störte sich am Trittschallschutz nach unten.

Dem BGH-Urteil zufolge ist jedoch der Umfang des Eingriffs in die Bausubstanz entscheidend. Komme dieser einem Neubau gleich, etwa beim Ausbau eines Dachgeschosses, müssten die aktuellen, strengeren Lärmschutz-Grenzwerte eingehalten werden. In allen anderen Fällen verpflichte ein Eingriff in das Gemeinschaftseigentum, hier in den Estrich, nur zur Wiederherstellung des vorherigen Zustands (Az.: V ZR 276/16).

Das Urteil des BGH schafft damit Klarheit für den Badsanierungs-Nachbarschaftsstreit im Speziellen, aber auch für Wohnungseigentümer im Allgemeinen. Es regelt die Frage, ob sie nach alten, vermutlich günstigeren Bestimmungen sanieren lassen können oder ob sie die neuen, strengeren Vorschriften beachten und möglicherweise erheblich mehr Geld ausgeben müssen.