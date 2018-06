11. Juni 2018, 19:00 Uhr Ausflug über EU-Grenze Die Kuh Penka darf leben

Weil sie nach Serbien gelaufen war, hieß es zunächst, Penka müsse getötet werden. Weil sie einen Labortest bestanden hat, darf sie nun doch leben - und zurück in ihre Heimat.

Ihren Ausflug über die EU-Grenze muss die aus Bulgarien stammende Kuh Penka nicht mit dem Leben bezahlen. Das versicherte eine Sprecherin der bulgarischen Agentur für Nahrungsmittelsicherheit am Montag.

Das Tier hatte sich Mitte Mai von seiner Herde entfernt und die Grenze zum Nicht-EU-Land Serbien überquert, wo es 15 Tage blieb. Nach der Rückkehr hieß es, die Kuh solle wegen gesundheitlicher Bedenken, da sie außerhalb der EU gewesen sei, getötet werden. Nach Laboranalysen schloss die Behörde eine Erkrankung der Kuh aber aus.

Tierfreunde in aller Welt hatten sich dafür eingesetzt, Penka am Leben zu lassen. Zur positiven Nachricht sagte EU-Kommissionssprecher Margaritis Schinas: "Lang lebe Penka, die Kuh! Die Europäische Union zu verlassen und dann zurückzukommen, das ist o.k." Gefragt hatte ein Reporter aus Großbritannien, das die EU 2019 verlassen will.