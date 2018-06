4. Juni 2018, 18:53 Uhr Astronomie Sternenhimmel Juni

Diesen Monat strahlen Venus, Jupiter und Saturn über den nächtlichen Himmel. Außerdem: Am 21. Juni erreicht die Sonne den höchsten Punkt ihrer Jahresbahn.

Von Helmut Hornung

Highlight: Ein auffälliges Planetentrio versammelt sich am nächtlichen Himmel. Schon nach Sonnenuntergang glänzt Venus über dem westlichen Horizont so hell wie der Landescheinwerfer eines Flugzeugs; der Abendstern geht um die Monatsmitte erst gegen Mitternacht unter. Am 16. Juni kommt es zu einem Rendezvous mit der schmalen Sichel des zunehmenden Monds. Der zweite im Bunde ist Jupiter, der im Süden leuchtet. Der Riesenplanet hält sich im Sternbild Waage auf und stand im vergangenen Monat in Opposition zur Sonne. Diese Stellung hat Saturn noch vor sich: Erst am 27. Juni wird der Ringplanet im Schützen der Sonne am Himmel genau gegenüberstehen, die ganze Nacht sichtbar sein und der Erde am nächsten kommen. Jedoch beträgt sein Abstand dann immer noch 1353 Millionen Kilometer, eine Strecke, für die selbst das Licht 75 Minuten braucht. Schon ein Teleskop mit 60 Millimeter Objektivdurchmesser zeigt bei 50-facher Vergrößerung die Saturnringe. Sie bestehen aus unzähligen Eis- und Gesteinsbrocken, manche so klein wie ein Reiskorn, manche so groß wie ein Mehrfamilienhaus.

Sterne und Sternbilder: Hoch im Süden stehen Herkules, Krone und Bootes mit dem auffälligen Hauptstern Arktur. Im Südwesten blinkt Spika in der Jungfrau, knapp über dem Südhorizont der rötliche Antares im Skorpion. Im Südosten funkeln die Spitzen des Sommerdreiecks: Atair im Adler, Wega in der Leier und im Nordosten Deneb im Schwan. Der Große Wagen hängt mit steil aufragender Deichsel im Norden, die Deichsel des Kleinen Wagens zeigt zum Horizont, fast genau auf Kapella im Fuhrmann. Höher in Richtung Osten schimmert das markante W der Kassiopeia.

Planeten, Mond und Meteore: Während Merkur dem bloßen Auge verborgen bleibt, klettert Mars im Steinbock um die Monatsmitte etwa eine halbe Stunde nach Mitternacht über den Horizont. Der Fahrplan des Mondes: Letztes Viertel ist am 6., Neumond am 13., Erstes Viertel am 20. und Vollmond am 28. Juni. In diesem Monat fallen wenig Sterne vom Himmel, einzig die Juni-Bootiden könnten zwischen 23. und 27. Juni ein paar Schnuppen bringen. Am 21. Juni erreicht die Sonne den höchsten Punkt ihrer Jahresbahn, um 12.07 Uhr beginnt der astronomische Sommer.