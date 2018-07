1. Juli 2018, 18:49 Uhr Astronomie Sternenhimmel Juli

Um den 29. Juli herum bietet sich ein besonderes Schauspiel: Es können stündlich bis zu 25 Sternschnuppen aufblitzen.

Von Helmut Hornung

Highlight: Der Himmelsanblick am späten Abend des 27. Juli ist spektakulär. Knapp über dem Südosthorizont strahlt der orangefarbene Mars, etwas darüber schimmert die kupferrote Scheibe des verfinsterten Vollmonds wie ein Lampion. Der Trabant tritt um 20.24 Uhr in den Kernschatten der Erde, geht über Deutschland aber erst wenig später auf - in München und Berlin gegen 20.57, in Hamburg erst um 21.17 Uhr. Die Mitte der Totalität sagen die Astronomen für 22.22 Uhr voraus, den Austritt aus dem Kernschatten für 0.19 Uhr. Selbst während des Höhepunkts der Finsternis verschwindet der Vollmond nicht vollständig von der Bildfläche, sondern er leuchtet matt im Sonnenlicht, das von der irdischen Atmosphäre abgelenkt und in seine Richtung geworfen wird. Das Schattenspiel beobachtet man am besten mit bloßem Auge oder dem Fernglas. Im Teleskop ist der Anblick weniger eindrucksvoll. Dennoch erwarten die Volkssternwarten einen starken Besucherandrang - zumal die totale Mondfinsternis die einzige in diesem Jahr von unseren Breiten aus sichtbare ist. Außerdem kommt der Mars im Steinbock zufällig am selben Tag in Opposition zur Sonne - und damit der Erde so nah wie erst wieder 2035.

Sterne und Sternbilder: Hoch im Süden hat sich das Sommerdreieck in Position geschoben. Es besteht aus den hellen Sternen Atair im Adler, Deneb im Schwan und Wega in der Leier. In westlicher Richtung blinken Herkules, Krone und Bootes mit dem markanten Arktur. Tief im Süden funkeln Steinbock, Schütze und Skorpion mit dem rötlichen Antares sowie das Sternbild Waage und Spika in der Jungfrau. Der Große Wagen hängt mit steil aufragender Deichsel im Nordwesten, die Deichsel des Kleinen Wagens zeigt zum Nordpunkt am Horizont. Im Nordosten prangen Perseus, Kassiopeia, Andromeda und Pegasus.

Planeten, Mond und Meteore: Merkur bleibt unsichtbar, Venus hingegen glänzt im Juli als Abendstern im Westen. Jupiter leuchtet in der Waage und zieht sich aus der zweiten Nachthälfte zurück, Saturnwiederum schmückt das Sternbild Schütze. Der Erdtrabant steht am 6. Juli im letzten Viertel, Neumond ist am 13., erstes Viertel am 19. und Vollmond am 27. Juli. Um den 29. Juli herum bietet sich ein besonderes Schauspiel: Es können stündlich bis zu 25 Sternschnuppen der Delta-Aquariden aufblitzen. Und am 6. Juli erreicht die Erde mit 152,096 Millionen Kilometer den größten Abstand zur Sonne.