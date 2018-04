7. April 2018, 20:56 Uhr Anschlag in Münster Was wir wissen - und was nicht

Der Mann, der einen Kleinlaster in eine Menschenmenge lenkte, war deutscher Staatsbürger und nach Informationen von SZ, NDR und WDR psychisch auffällig. Das Motiv des Mannes ist unklar.

Ein sonniger Tag in der nordrhein-westfälischen Studentenstadt Münster endet in Schrecken: Ein Auto rast in eine Menschenmenge; es gibt Tote und Verletzte.

Was wir wissen

Die Tat: Am Samstagnachmittag ist ein Kleinlaster in eine Menschenmenge in der Innenstadt von Münster gefahren. Der Wagen erfasste Menschen, die sich in der Nähe des Kiepenkerls aufhielten; rund um das Denkmal liegen mehrere Gasthäuser. Der Fahrer erschoss sich nach Polizeiangaben in seinem Wagen. Die Polizei riegelte das Stadtzentrum großräumig ab; noch am Abend forderten die Einsatzkräfte dazu auf, die Innenstadt zu meiden.

Die Opfer: Sicher ist, dass es Tote und Verletzte gab. Das Innenministerium von NRW bestätigt drei Tote, darunter ist der Fahrer des Wagens. Das Bundesinnenministerium hatte zuvor von insgesamt vier Toten gesprochen. Die Angaben zur Zahl der Verletzten schwankten stark, zuletzt meldete die Polizei 20 Verletzte, sechs Menschen wurden demnach schwer verletzt.

Der Täter: Nach Informationen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR handelt es sich bei dem Mann, der den Wagen in die Menge lenkte, um einen Deutschen namens Jens R. Er wurde 1969 geboren und soll in den Jahren 2014 und 2016 psychisch auffällig gewesen sein.

Was wir nicht wissen

Das Motiv: Nach SZ-Informationen gibt es derzeit keinen Hinweis auf einen terroristischen Hintergrund. Was den Mann zu seiner Tat bewogen hat, ist völlig unklar.

Weitere Waffen oder Pläne des Täters: Die Wohnung des mutmaßlichen Täters wird derzeit durchsucht. Die Einsatzkräfte befürchten, in der Wohnung könne sich Sprengstoff befinden.