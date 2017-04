21. April 2017, 14:17 Uhr Anschlag auf BVB-Bus Entscheidender Tipp kam von der Comdirect-Bank









Sergej W. soll den Anschlag auf die Dortmunder Profis verübt haben. Er logierte im Mannschaftshotel, dort wettete er auf fallende BVB-Aktien. Nach der Tat aß er noch ein Steak - und ließ sich massieren.

Von Thomas Hummel und Georg Mascolo

Der erste Tipp kam bereits einen Tag nach dem Anschlag aus Börsianer-Kreisen: Es hatte im Frankfurter Handel ungewöhnliche Vorgänge rund um die Aktie der Borussia Dortmund GmbH und Co. KGaA gegeben. Kurz bevor die Sprengstoff-Sätze neben dem Mannschaftsbus explodierten, hatte jemand mit Finanzprodukten auf einen fallenden Kurs der Aktie gewettet. Ein anonymer Insider, der nicht für eine Aufsichtsbehörde arbeitet, hatte den Syndicus des BVB informiert. Der Klub gab den Hinweis ans Bundeskriminalamt weiter.

Dennoch glaubte kaum einer in Dortmund an die Theorie, der oder die Attentäter könnten einen Mordanschlag auf ihre Fußball-Mannschaft verübt haben, um damit an der Börse Geld zu verdienen. Im Klub hatte man anschließend nichts mehr von dieser Spur gehört, die Ermittler hielten dicht. Es kursierte in der Stadt allerdings seit Tagen die Nachricht, dass es bald eine Verhaftung geben werde. In welche Richtung diese zielen sollte, war nicht bekannt.

Inzwischen hatte eine Verdachtsanzeige der Commerzbank den entscheidenden Hinweis gegeben: Ein Sergej W., geboren in Russland und 2003 mit seinen Eltern nach Deutschland gekommen, hatte über die Commerzbank-Tochter Comdirect drei verschiedene Put-Optionen auf die Aktie von Borussia Dortmund erworben, das Gros davon erst am Tag der Tat selbst - am 11. April.

40 000 Euro Kredit aufgenommen

Zusätzliche Ermittlungen förderten weitere belastende Indizien zutage: Sergej W. besitzt technischen Sachverstand, er arbeitet im Technik-Bereich des Universitätsklinikums in Tübingen. Er nahm einen Verbraucherkredit in Höhe von rund 40 000 Euro auf, um die Aktienoptionen zu erwerben. Die Laufzeit der Papiere endete am 17. Juni, Sergej W. musste also sicher sein, dass die BVB-Aktie in kurzer Zeit stark fallen würde. Zudem hatte er bereits Mitte März im Mannschaftshotel für die zwei in Frage kommenden Termine für das Heimspiel in Dortmund gebucht.

Hotelangestellte erinnerten sich daran, dass W. ausdrücklich auf ein Zimmer mit Blick auf die Straße bestand. Bereits zwei Tage vor der Tat bekam er es auch, im Dachgeschoss des Hotels. Nach der Tat erwies er sich als ziemlich kaltblütig, reiste nicht sofort ab, sondern ließ sich, wie alle anderen Hotelgäste auch, von der Polizei befragen. Die Rechnung wies aus, dass er auch noch ein Steak gegessen hatte und sich massieren ließ.

Am frühen Freitagmorgen griffen die Ermittler zu: Die Spezialeinheit GSG9 nahm den 28-Jährigen aus Freudenstadt im Schwarzwald fest. Er soll die deutsche und die russische Staatsangehörigkeit haben. Ihm werden versuchter Mord, Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt.

Mittags erklärte Frauke Köhler, Pressesprecherin der Bundesanwaltschaft: "Wir gehen davon aus, dass der Verdächtige verantwortlich ist für den Anschlag." Nach derzeitigen Erkenntnissen gebe es keine Anhaltspunkte für mögliche Gehilfen oder Mittäter. Sergej W. könnte also ein Einzeltäter sein.