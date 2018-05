25. Mai 2018, 19:37 Uhr Anklage gegen Filmproduzent Harvey Weinstein Der König von Hollywood in Handschellen

Die Staatsanwaltschaft in Manhattan klagt Harvey Weinstein wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung an.

In Gewahrsam muss er dank eines Deals mit der Staatsanwaltschaft vorerst nicht.

Sein Anwalt erklärt vor der Presse zudem erneut, dass Weinstein unschuldig sei.

Von Johanna Bruckner , New York

Gegen zehn Uhr am Freitagvormittag ist der Tag für Benjamin Brafman fast geschafft. Ein letztes Mal muss sich der New Yorker Staranwalt der Presse stellen, die vor dem New York Criminal Court auf ihn wartet. Eine Stunde zuvor hat er den Reportern und Kamerateams Antworten zu seinem derzeit prominentesten Mandanten versprochen: Harvey Weinstein, 66, einst einer der mächtigsten Männer Hollywoods, heute Symbolfigur des systematischen sexuellen Missbrauchs, der jahrzehntelang in der Filmbranche stattfand. Gegen Weinstein wird mittlerweile über die USA hinaus ermittelt, die New Yorker Staatsanwaltschaft ist die erste, die nun Anklage erhebt: Sie wirft Weinstein Vergewaltigung in einem Fall und sexuellen Missbrauch in einem anderen vor.

Als Brafman gegen 10 Uhr vor die Mikrofone tritt, steht die Sonne schon hoch über Manhattan, das Thermometer hat die 20-Grad-Marke bereits überschritten. Brafman, im hellgrauen Anzug, das silberne Haar zurückgekämmt, scheinen die Temperaturen genauso wenig etwas auszumachen wie die Fragen, die ihm entgegengeschleudert werden. Wie es Mr. Weinstein gehe, will ein Reporter wissen. "So gut, wie man das bei jemandem erwarten kann, der eines Verbrechens beschuldigt wird, das er vehement bestreitet", sagt der Verteidiger. Er wiederholt das, was er Minuten zuvor schon vor dem Richter zu Protokoll gegeben hat: Sein Mandant fühle sich zu Unrecht beschuldigt, plädiere auf "nicht schuldig".

Harvey Weinstein habe die Besetzungscouch nicht erfunden, sagt Brafman weiter. Er wolle nicht über schlechtes Benehmen urteilen - darum gehe es heute vor Gericht nicht. Während Brafman spricht, verteilt ein Assistent Zettel mit dem offiziellen Statement der Kanzlei zum Fall Weinstein. Es endet mit dem Satz: "Mr. Weinstein ist zuversichtlich, dass er vollständig entlastet werden wird."

Brafman hat Erfahrung mit medienwirksamen Fällen: Er hat schon den verstorbenen "King of Pop" Michael Jackson verteidigt, als diesem Mitte der 2000er Jahre Kindesmissbrauch vorgeworfen wurde. Zu seinen ehemaligen Klienten zählt außerdem Dominique Strauss-Kahn, der frühere Chef des Internationalen Wähhrungsfonds, er war wegen versuchter Vergewaltigung angeklagt. Brafman weiß, dass es jetzt auch um das Bild geht, das Weinstein der Öffentlichkeit vermittelt.

Dass sich sein Mandant gegen 7.30 Uhr am frühen Freitagmorgen freiwillig in Polizeigewahrsam begeben hatte, dürfte Teil dieser Strategie sein. Und vermutlich war es auch kein Zufall, dass Weinstein drei Bücher unter dem Arm trug, als er das Polizeirevier in Lower Manhattan betrat. Darunter eine Biografie des 2003 verstorbenen Regisseurs und Filmproduzenten Elia Kazan. Seine Filme gewannen insgesamt 21 Oscars - doch Kazan galt in Hollywood seit den 1950er Jahren als Paria, nachdem er mehrere Kollegen als Kommunisten, also Staatsfeinde an die McCarthy-Regierung verraten hatte.

Vielleicht spürt Weinstein eine Verbundenheit zu dem ebenfalls von der Branche verstoßenen Kazan. Vielleicht war das Ganze nicht mehr als ein Ablenkungsmanöver. Weinstein weiß schließlich genauso wie sein Anwalt, wie sich mediale Aufmerksamkeit lenken lässt.

"Harvey!", brüllen die Reporter. Doch Weinstein schweigt

Und die US-Presse kennt an diesem Tag kaum ein anderes Thema als Harvey Weinstein. Als er im Polizeirevier seine Fingerabdrücke abgeben muss, warten ein paar Blocks entfernt schon Reporter vor dem Gericht, wo kurz darauf die Anklage verlesen wird und die Kautionsbedingungen festgelegt werden. Dass Brafman einen Deal mit der Staatsanwaltschaft ausgehandelt hatte, war zu diesem Zeitpunkt bereits durchgesickert. Die Bedingungen: Weinstein wird gegen ein Pfand von einer Million Dollar bis zum Prozess entlassen, er muss eine Fußfessel tragen und darf die Bundesstaaten New York und Connecticut nicht verlassen.

Um kurz vor neun gerät die Traube an Kameraleuten und Fotografen vor dem Gericht plötzlich in Aufregung. "Er ist unterwegs", ruft eine Journalistin ihrem Kollegen zu. Als Weinstein in einem schwarzen SUV vorfährt, klicken Dutzende Kameras. Er wird flankiert von mehreren Polizisten ins Gebäude geführt, trägt trotz sommerlicher Temperaturen ein weißes Hemd, darüber einen hellblauen Pullover und ein dunkles Jacket. Seine Hände sind mit Handschellen auf dem Rücken fixiert. Die Kameras halten drauf. "Harvey!", brüllen die Reporter. Doch Weinstein schweigt, das Reden überlässt er seinem Anwalt.

Die Presse war da, als sich Weinstein stolz auf den roten Teppichen zeigte, mit namhaften Schauspielerinnen und Schauspielern posierte. Jetzt dokumentieren sie das Ende des Königs von Hollywood. Ein Kameramann lässt sich hektisch von seiner Assistentin eine Leiter reichen, um einen besseren Blick zu haben. Doch da ist Weinstein längst im Gerichtsgebäude. Mehr als das schwarze Auto, dem er entstiegen ist, gibt es nicht zu sehen. Nach dem Gerichtstermin wird Weinstein über einen Hinterausgang weggebracht.

"Equal and exact justice to all men of whatever state or persuasion", steht es über dem Eingang des Gerichtsgebäudes eingraviert. Gleichheit vor dem Gesetz, kein Promi-Bonus für den gestürzten Filmmogul im anstehenden Prozess - darauf hoffen seine mutmaßlichen Opfer für den anstehenden Prozess.