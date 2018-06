1. Juni 2018, 19:01 Uhr Angriff im Zug Mann attackierte Polizistin zuerst

Mit einem Küchenmesser ging der Mann auf die Beamtin los. Die 22-Jährige erschoss ihn.

Neue Erkenntnisse nach der Messerattacke in einem Zug in Flensburg: Der Angreifer soll nach Angaben der Ermittler zuerst die uniformierte Polizistin attackiert haben. Demnach habe der Mann aus Eritrea die 22-jährige Beamtin mit einem Küchenmesser angegriffen, als sie beim Halt in Flensburg zur Ausgangstür gehen wollte. Zuerst war die Polizei davon ausgegangen, dass die Beamtin einen Streit zwischen dem Tatverdächtigen und einem Mitreisenden hatte schlichten wollen. Die Beamtin, die nicht dienstlich unterwegs war, aber ihre Uniform trug, hatte den Tatverdächtigen nach der Attacke am Mittwochabend mit ihrer Dienstwaffe erschossen.