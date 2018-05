EU sieht dänische Pläne für Wild-Grenzzaun kritisch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Brüssel (dpa/lno) - Überlegungen über den Bau eines Zauns entlang der dänisch-deutschen Grenze wegen der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) stoßen auf Bedenken der EU. Ein solches Projekt könne sich auf die Wildtiere des Gebiets auswirken, heißt es in einem Brief der EU-Kommission an den dänischen Umweltschutzverband WWF. Eine Förderung sei nur nach einer gründlichen Bewertung möglicher Auswirkungen auf geschützte Arten und Lebensräume möglich. Der Kommission seien aber keine Pläne bekannt. Der Brief liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Ende März war bekannt geworden, dass Dänemark den Bau eines entsprechenden Zauns prüft. Mit einem Baustart ist laut dänischem Umwelt- und Lebensmittelministerium nicht vor dem Herbst zur rechnen. Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck (Grüne) äußerte daraufhin Zweifel an "Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit" eines Zauns.

Die Afrikanische Schweinepest kursiert derzeit in Osteuropa, Deutschland blieb bislang verschont. Tschechien hat bereits im vergangenen Jahr einen kilometerlangen Elektrozaun entlang eines Ansteckungsgebiets errichtet.