Bruce Allen trauert um seinen Doktorvater

Hannover (dpa/lni) - Bruce Allen (58), Physikprofessor in Hannover, trauert um seinen Doktorvater Stephen Hawking. Der 76-jährige Forscher war am Mittwochmorgen gestorben. Der US-Amerikaner Allen hatte Anfang der 1980er Jahre bei Hawking seine Doktorarbeit in Cambridge geschrieben. "Stephen war ein interessanter und wunderbarer Mensch", sagte Allen. Sein Lachen und sein Sinn für Humor seien bemerkenswert gewesen. "Er war selten schlecht gelaunt. Er war ein starker Mensch, der das Beste aus allem machte und stets das Positive sah", erinnerte sich Allen am Mittwoch.

Stephen Hawkings wissenschaftlicher Nachlass sei legendär. "Seine frühen Arbeiten zur Kosmologie sind die Grundlage für unser heutiges detailliertes Verständnis darüber, wie das Universum entstanden ist und sich entwickelt hat", sagte Allen.

Zusammen mit Karsten Danzmann und Alessandra Buonanno war Bruce Allen maßgeblich am ersten direkten Nachweis der von Albert Einstein vorhergesagten Gravitationswellen beteiligt. "Wir trauern um unseren Freund und Kollegen und sind in Gedanken bei seiner Familie und seinen Freunden", erklärten die Direktoren des Max-Planck-Instituts für Gravitationsphysik, das auch als Albert-Einstein-Institut bekannt ist. Hawkings Arbeiten hätten viele Forschungsarbeiten am Institut inspiriert und geprägt.