Zug-Strecke: PTB-Forscher sorgen sich um Messgenauigkeit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa/lni) - Atomuhr, Ur-Kilogramm, Kalibrierung - die Forscher der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) müssen alles ganz exakt messen. Doch jetzt fürchten sie wegen einer Zugstrecke um die Genauigkeit ihrer Arbeit.

Am Gelände der PTB im Braunschweiger Norden führen Gleise vorbei, die bisher nur selten und im Schritttempo von Güterzügen genutzt werden. Für die Messungen in der PTB ist das kein Problem. Allerdings wird in Braunschweig schon länger diskutiert, die Gleise auch für den Personenverkehr zu nutzen, etwa mit einer Straßenbahn. Die Erschütterungen durch Bauarbeiten und durchfahrende Bahnen könnten jedoch die Messergebnisse verzerren.

Ingenieure aus München haben nun ein Gutachten über mögliche Auswirkungen des Bahnverkehrs auf die hochsensiblen Messungen erstellt. PTB-Leiter Joachim Ullrich, Braunschweigs Oberbürgermeister Ulrich Markurth (SPD) und der Ortsbürgermeister des angrenzenden Wendeburg, Gerd Albrecht (CDU), stellen die Ergebnisse der Untersuchung heute vor.

Die PTB ist unter anderem dafür zuständig, die Mess-Standards bei Längenmaßen festzulegen. Auch alle Funkuhren in Deutschland sind nach den Atomuhren in Braunschweig gestellt. Und jüngst verkaufte die PTB ein von ihr entwickeltes Ur-Kilogramm als neues Grundmaß für alle Gewichte.