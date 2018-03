Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Rund 20 000 Bürger werden sich am Samstag (13. März) an der landesweiten Müll-Sammelaktion "Unser sauberes Schleswig-Holstein" beteiligen. Etwa 200 Städte und Gemeinden machen mit, wie der Städteverband Schleswig-Holstein am Montag in Kiel mitteilte. Zu den Organisatoren gehören auch der Gemeindetag, der Landesfeuerwehrverband die Provinzial Versicherungen und NDR 1 Welle Nord und das NDR Schleswig-Holstein Magazin als Medienpartner.

Die Aktion findet jedes Jahr statt. Sie soll in Schleswig-Holstein die Verantwortung für die Umwelt fördern. Alle Einwohner sind aufgerufen, sich an dem "Frühjahrsputz" zu beteiligen, "damit unsere schöne Landschaft von Schmutz und Umweltsünden befreit werden kann", so die Veranstalter. Nach der Aktion treffen sich die freiwilligen Helfer vielerorts zu einem gemütlichen Klönschnack. Informationen gibt es auf der Homepage www.sauberes-sh.de.