Volksinitiative sammelt Unterschriften für den Wasserschutz

Kiel (dpa/lno) - Die Organisatoren der Volksinitiative zum Schutz des Wassers haben am Dienstag nach eigenen Angaben 42 185 Unterschriften an Schleswig-Holsteins Landtagspräsident Klaus Schlie übergeben. Zentrales Anliegen der Initiative ist ein vollständiges Verbot der umstrittenen Fracking-Technik im Norden. "Es darf kein Fracking in Schleswig-Holstein geben", sagte Schlie. Der Landtag werde sich in seiner November-Tagung mit der Volksinitiative beschäftigen.

Die Gültigkeit der von den beiden Vertrauenspersonen der Initiative, Reinhard Knof und Patrick Breyer, übergebenen Unterschriften wird nun vom Innenministerium überprüft. "Ich habe aber keinen Zweifel, dass die Zahl ausreichend ist", sagte Schlie. Damit sich das Landesparlament mit dem Anliegen befassen muss, sind 20 000 Unterschriften erforderlich.

Die Volksinitiative zielt darauf, über Änderungen am Wassergesetz die Anwendung der umstrittenen Fracking-Methode bei der Förderung von Erdöl und Erdgas zu verbieten. Bei Fracking wird ein Gemisch aus Wasser, Sand und Chemikalien in den Boden gepresst. So entstehen im Gestein Risse, durch die Erdgas entweichen und über Rohre an die Oberfläche gelangen kann. Kritiker befürchten Gefahren für das Grundwasser.

Fracking wird in Schleswig-Holstein nicht praktiziert. Die Volksinitiative will aber erreichen, dass seine Anwendung auch rechtssicher untersagt wird.