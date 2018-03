Thüringer Umweltministerin will Mehrwegsystem stärken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) fordert ihre neue Amtskollegin auf Bundesebene auf, das Mehrwegflaschen-System in Deutschland zu stärken. "Noch immer werden zu viele kostbare Rohstoffe verschwendet - deutlich sichtbar durch die sinkende Mehrwegquote", sagte Siegesmund laut einer Mitteilung von Freitag anlässlich des am Sonntag anstehenden Welt-Recycling-Tages. An die Adresse der neuen Bundesumweltministerin Avenja Schulze (SPD) gerichtet, regen Siegesmund und weitere Grünen-Umweltminister an, Anreize zur Entwicklung und Verwendung "ökologisch vorteilhafter Getränkeverpackungen" zu schaffen.

Sie kritisieren, dass die Mehrwegquote in Deutschland sinke und nur noch bei 44,3 Prozent liege. "Wir brauchen hier eine bundesweite Initiative, die diesen Trend stoppt", sagte Siegesmund. Zum Welt-Recycling-Tag hatte das "Bureau of International Recycling" in diesem Jahr zum ersten Mal aufgerufen. Die Non-Profit-Organisation ist der größte internationale Verband der Kreislaufwirtschaft.