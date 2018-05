Schmierfett-Fund: Verdacht gegen Schiff von Nord Stream 2

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lubmin (dpa/mv) - Fünf Tage nach dem Fund von Schmierfett-Klumpen am Ufer des Greifswalder Boddens hat sich der Verdacht gegen ein von Nord Stream 2 beauftragtes Baggerschiff erhärtet. Demnach wiesen die Proben vom Schiff wie auch vom Strand sehr ähnliche Zusammensetzungen auf, sagte eine Ministeriumssprecherin am Montag. Es liege die Vermutung nahe, dass es sich um die gleiche Substanz handele. Die Untersuchungen seien aber noch nicht abgeschlossen. Die Nord Stream 2 AG hatte eingeräumt, dass ein Bagger ein Leck gehabt habe. Die Baumaschine war am Donnerstag außer Betrieb genommen worden. An den Küsten landet unterdessen weiter Schmierfett an. Der Umweltverband Nabu stellte am Wochenende weitere Verschmutzungen nördlich von Ladebow und nördlich der Insel Riems fest.