Agrarminister kritisiert ersten Pflanzengiftbericht des Nabu

Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württembergs Agrarminister Peter Hauk (CDU) hat den ersten Pestizidbericht des Naturschutzbundes (Nabu) für den Südwesten scharf kritisiert. Wieviel Herbizide, Fungizide oder Insektizide die Landwirte, Obstbauern oder Winzer ausbringen, gehe die Bevölkerung im Grunde nichts an. Wichtig sei, wieviel davon in den Nahrungsmitteln lande, und das werde Jahr für Jahr penibel kontrolliert, sagte Hauk am Donnerstag in Stuttgart. Pflanzenschutz werde "nicht aus Jux und Tollerei" eingesetzt, sondern um die Kulturpflanzen zu schützen und Erträge zu sichern. Der Minister bezweifelte zudem den Zusammenhang zwischen dem Einsatz von Pestiziden auf den Feldern und dem Insektensterben der letzten Jahre. Schließlich sei dieses um Bio-Betriebe ähnlich hoch wie um andere.