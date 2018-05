Aus Überschwemmungen lernen: Land stellt Schutzprojekte vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Norden (dpa/lni) - Nach den extremen Überschwemmungen in Teilen Niedersachsens im vergangenen Jahr forderten Experten einen besseren Hochwasserschutz. Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) und Landesumweltminister Olaf Lies (SPD) wollen heute neue Projekte und Aktivitäten vorstellen, die als Konsequenz aus den Hochwasser-Ereignissen im Sommer entstanden sind. Bei der Vorstellung des NLWKN-Jahresberichts in Norden geht es an diesem Freitag darüber hinaus um den naturnahen Küstenschutz, um Projekte zur Entwicklung an niedersächsischen Seen sowie um den Klimaschutz durch Moorentwicklung.