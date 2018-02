Mehr Misteln besiedeln Kiefern: manche Bäume sterben ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Immer mehr Misteln setzen den Kiefern in Rheinland-Pfalz zu. Gesunde Bäume können zwar mit ihrem Dickenwachstum diese Pflanzen teils überwallen, also entstandene Wunden selbst wieder schließen, so dass der sogenannte Halbparasit abstirbt. Geschwächte Kiefern aber können der Mistel zum Opfer fallen. "Besonders häufig ist Mistelbefall in der Rheinebene zu beobachten; hier sind über die Hälfte aller Kiefern betroffen", heißt es im Waldzustandsbericht 2017. "Starker Befall durch die Kiefernmistel bedeutet für den betroffenen Baum eine Belastung, da sie die Kiefernbenadelung verdrängt, auch in Trockenzeiten Wasser verdunstet und so den Trockenstress des Baumes verstärkt."

Das Forstministerium in Mainz teilte der Deutschen Presse-Agentur mit: "In den letzten Jahren werden vermehrt auch Kiefern im Pfälzerwald von Misteln besiedelt." Der Klimawandel schränke mit mehr trockenen Phasen ihre Abwehrfähigkeit ein. Auch Schadstoffe und Schädlinge könnten diese schwächen, hieß es aus dem Ministerium. In trockenen Sommern wie 2003 und 2015 seien in der Oberrheinebene verstärkt mit Misteln bewachsene Kiefern abgestorben.

Misteln vermehren sich durch Samen, die über die Ausscheidungen von Vögeln auf Kiefernäste gelangen. Unmittelbar wirksame Gegenmaßnahmen sind laut Forstministerium nicht bekannt: "Ohnehin geht es nicht um die Ausmerzung der Mistel, die in den Ökosystemen ihre besondere Bedeutung hat, zum Beispiel als Winternahrung für Vögel."

Eher müsse generell eine übermäßige Schwächung der Kiefern vermieden werden, "die zu ökologischen Ungleichgewichten und zu übermäßigen ökonomischen Verlusten führt". Nötig seien "verstärkte Anstrengungen zur Begrenzung der Klimaerwärmung sowie zur Verminderung der Luftschadstoffbelastung insbesondere durch Stickstoffverbindungen".