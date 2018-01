Umfassende Flora in Sächsischer Schweiz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Schandau (dpa/sn) - In der Sächsischen Schweiz gibt es 1240 Farn- und Blütenpflanzenarten: Diese Flora des Elbsandsteingebirges ist von A wie Abies alba (Weißtanne) bis Z wie Zea mays (Mais) in einem neuen Buch mit 735 Seiten verzeichnet, wie die Nationalparkverwaltung in Bad Schandau am Dienstag mitteilte. Es ersetzt das vor 140 Jahren herausgegebene Pflanzenverzeichnis. Grundlage der Neuerfassung ist ein geobotanisches Kartierungsprojekt, das 1992 im Auftrag der Nationalparkverwaltung begann und sich über fast 25 Jahre erstreckte. Nach Angaben eines Sprechers der Behörde sind 177 Arten inzwischen ausgestorben und 231 gefährdet. "Wir sind das Gebiet mit den meisten alten großen Weißtannen in Sachsen", sagte er. Der Bestand liege bei über 1000 Stück.