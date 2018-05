Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/tmn) - Die Pokemon kommen auf die Nintendo-Konsole Switch. Noch in diesem Jahr soll es mit "Pokemon Let's Go" ein Spiel mit den Kreaturen geben, das auch mit dem Smartphone-Spiel "Pokemon Go" zusammenarbeitet. Das haben Nintendo und The Pokemon Company bekanntgegeben.

Wie bei vielen "Pokemon"-Titeln üblich, gibt es auch "Pokemon Let's Go" als Pikachu- und als Evoli-Ausführung. Verkaufsstart ist im 16. November. Spieler können die Kanto-Region der Pokemon-Welt erkunden, Pokemon fangen, trainieren und in Duellen gegeneinander antreten lassen. Spieler können auch zu zweit auf Pokemon-Pirsch gehen. Wer auch "Pokemon Go" spielt, kann beide Titel miteinander verknüpfen und dann etwa gefangene Pokemon in das Konsolenspiel übertragen.

Bereits verfügbar ist "Pokemon Quest". Hier können Spieler mit drei Pokemon durch die Klötzchenwelt Tumblecube Island ziehen und diverse Abenteuer erleben. Das Spiel lässt sich im Nintendo eShop herunterladen.