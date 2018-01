Batterie- und kabellose Maus von Razer angekündigt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Las Vegas (dpa/tmn) - Eine besonders leichte und trotzdem kabellose Maus will Razer im ersten Quartal des Jahres auf den Markt bringen. wird die Gaming-Maus Mamba Hyperflux von dem zugehörigen Mauspad Firefly Hyperflux über ein Magnetfeld mit Strom versorgt.

Wie das Unternehmen auf der Technikmesse CES (noch bis 12. Januar) mitteilte, muss das Mauspad allerdings nach wie vor über ein Kabel verbunden werden. Vorteil der Technik: In der Maus muss kein Akku verbaut werden, was das Gerät deutlich leichter machen soll als andere kabellose Modelle. Razer gibt das Gewicht des Eingabegeräts mit 96 Gramm an. Das Paket aus Maus und Mauspad soll 279,99 Euro kosten.