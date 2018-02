Raumfahrt - Radolfzell am Bodensee

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Radolfzell (dpa/lsw) - Wenn am (heutigen) Donnerstag ein russischer Transporter an der Internationalen Raumstation ISS andockt, geht für Martin Wikelski ein Traum in Erfüllung. "Das ist ein Meilenstein und ein für mich einmaliges Erlebnis", sagt der Direktor des Max-Planck-Instituts für Ornithologie in Radolfzell am Bodensee.

Die Sojus-Kapsel bringt (11.45 Uhr) das etwa 200 Kilogramm schwere Forschungsprojekt "Icarus" zum Außenposten der Menschheit. Rund 400 Kilometer über der Erde soll die Anlage Wanderbewegungen von Tieren erforschen - im Fokus sind zunächst Kleintiere wie Fledermäuse.

An den Tieren sind winzige, weniger als fünf Gramm leichte Sender angebracht, die Informationen über das Verhalten zur ISS funken. "Das soll helfen, mehr über Tiere und Klima sowie über die Ausbreitung von Krankheiten und nachhaltigere Landwirtschaft zu erfahren", sagt Projektleiter Johannes Weppler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Bonn. "Tiere reagieren - im Gegensatz zum Menschen - oft viel früher und sensibler auf Umweltveränderungen."

Der Computer für "Icarus" war schon im Oktober 2017 zur ISS gebracht worden. Nun folgt der Block mit drei bis zu zwei Meter langen Empfangs- und einer Sendeantenne. Er soll am 8. August 2018 an der ISS montiert werden - von zwei Kosmonauten und nicht vom deutschen Astronauten Alexander Gerst, der dann auch auf der Station arbeitet.

Bereits ab Juni wollen die Wissenschaftler an 35 Orten in Deutschland zunächst Amseln mit den Minisendern ausstatten. "So wollen wir herausfinden, wo sie leben, wohin sie fliegen, wo sie sterben, und wie wir unsere Vögel beschützen können", sagt Wikelski.