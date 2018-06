Gerst startet ins Weltall: Künzelsau feiert Stadtfest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Baikonur/Künzelsau (dpa/lsw) - Raumfahrer Alexander Gerst aus Künzelsau (Hohenlohekreis) startet am heutigen Mittwoch von Kasachstan aus zu seiner zweiten Weltraummission ins All. Nach etwa zwei Tagen Flug soll der 42-Jährige am Freitag gemeinsam mit einer US-Amerikanerin und einem Russen bei der Internationalen Raumstation ISS eintreffen. Gerst hat bereits 2014 ein halbes Jahr lang in dem fliegenden Labor rund 400 Kilometer über der Erde gearbeitet.

Die Kommune Künzelsau feiert den zweiten Flug ihres Ehrenbürgers am Mittwoch mit einem Stadtfest. Auf einer großen Leinwand vor dem Alten Rathaus soll live zu sehen sein, wie Astronaut Gerst mit einer russischen Sojus-Rakete in die Schwerelosigkeit aufbricht.

Eine Stunde vor dem Start ist eine TV-Konferenz zwischen Baikonur, Künzelsau und dem Kontrollzentrum Oberpfaffenhofen geplant. Bei dem Fest rechnet Bürgermeister Stefan Neumann mit rund 3000 Besuchern.