Nabu: Schwalben finden schwerer Brutstätten in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Schwalben haben es nach Einschätzung des Naturschutzbundes (Nabu) in Thüringen immer schwerer, geeignete Brutstätten zu finden. "Das liegt an strukturellen Veränderungen in den Dörfern. Es gibt immer weniger Ställe, die vor allem Rauchschwalben gern als Brutstätten nutzen", sagte der Schwalbenbeauftragte des Nabu Thüringen, Tino Sauer. Seinen Angaben zufolge geht der Schwalbenbestand im Freistaat seit Jahren zurück - ausgehend von einem hohen Niveau. Dabei seien hierzulande etwa fünf mal mehr Mehl- als Rauchschwalben unterwegs. Mehlschwalben bauen laut Sauer eher Kugelnester unter Dächern im Freien.