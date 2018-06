BUND stellt Gutachten zu Thüringer Naturmonument-Projekt vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Ausweisung des ehemaligen innerdeutschen Grenzstreifens in Thüringen als Nationales Naturmonument dauert länger als erwartet. Der Gesetzentwurf der Landesregierung, der seit September 2017 im Landtag liegt, stößt auf Widerstand und rechtliche Bedenken.

Mit einem Gutachten, das heute in Erfurt vorgelegt wird, will der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) für mehr Rechtssicherheit sorgen. Dabei gehe es unter anderem um die Frage, ob der ehemalige Grenzstreifen mit seinen Naturschätzen und geschichtsträchtigen Orten per Gesetz durchgehend unter Schutz gestellt werden kann.

In Thüringen verläuft mit 763 Kilometern mehr als die Hälfte des insgesamt rund 1400 Kilometer langen ehemaligen innerdeutschen Grenzstreifens, der Grünes Band genannt wird. Mit der Erhebung zum Naturmonument soll der ehemalige Todesstreifen als erlebbarer Erinnerungsort erhalten und gleichzeitig die Artenvielfalt in dem besonderen Naturraum geschützt werden. Die neue Schutzgebietskategorie Naturmonument war 2010 im Bundesnaturschutzgesetz geschaffen worden.