Wissenschaftssenator übergibt Bienenlehrstand an Imker

Hamburg (dpa/lno) - Die Stadt Hamburg bietet Imkern mit einem Bienenlehrstand neue Weiterbildungsmöglichkeiten für die praktische Arbeit. Der Hamburger Wissenschaftssenator Frank Horch hat den neuen Studier- und Lehrstand im Kompetenzzentrum für Gartenbau und Landwirtschaft am Freitagvormittag an den Imkerverband Hamburg übergeben. "Ohne Bienen wäre die Welt schwarz-weiß. Bienen gelten aufgrund ihrer immensen Bestäubungsleistung als drittwichtigstes Nutztier in der Landwirtschaft", betonte der Senator dabei. Mit dem neuen Lehrstand soll in Seminaren wichtiges Know-how an Hobby-Imker weitergegeben werden, um den Schutz der Insekten weiter voranzutreiben. Über das Flugverhalten bis hin zu wichtigen Arbeitsabläufen in einem Bienenstock sollen sich Interessierte dabei Wissen aneignen können.

"Dieser Schritt lässt durch die Ermöglichung eines fachkompetenten Diskurses mehr Nachhaltigkeit im Umgang mit unserer Kulturlandschaft erhoffen. Nur gemeinsam kann dem Artenrückgang effektiv entgegengewirkt werden", begrüßte die erste Vorsitzende des Imkerverbands Gesa Lahner die Initiative der Stadt. Der neue Bienenlehrstand stellt eine von mehren Maßnahmen dar, die der Senat im Rahmen seiner Bienenstrategie seit 2017 zum Schutz der Insekten ergriffen hat.