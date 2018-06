Bombenentschärfung in Schwerin abgesagt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Eine für Montagmorgen geplante Bombenentschärfung in Schwerin ist abgesagt worden. Ein Sprecher der Leitstelle der Feuerwehr Schwerin führte am Sonntagabend "technische Gründe" für die Absage an. Am Montag solle beraten werden, wann und wie es weitergehe. "Die geplanten Einschränkungen für den Nahverkehr Schwerin und für die Deutsche Bahn sind aufgehoben. Die Busse und Züge fahren planmäßig. Der Sperrkreis tritt nicht in Kraft", teilte die Stadt Schwerin mit. Bis Ende Juni sollten dort eigentlich mehrere Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden.