Sowjetisches Kampfflugzeug soll geborgen werden

Briesen (dpa/bb) - In einem Waldstück bei Briesen (Oder-Spree) haben am Samstag die Vorbereitungen zur Bergung eines sowjetischen Kampfflugzeuges aus dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Luftfahrtarchäologen, die als Arbeitsgemeinschaft zum Luftfahrtmuseum Finowfurt (Barnim) gehören, waren im vergangenen Jahr bei ihren Recherchen über Zeitzeugenangaben auf den Fund gestoßen. Trümmerteile der IL-2 stecken in einem Hang neben einem Sumpfgelände tief in der Erde. Knochenreste belegen, dass die sterblichen Überreste zumindest eines Besatzungsmitgliedes noch in der Maschine sind. Inzwischen liegen sämtliche Genehmigungen zur Bergung vor.