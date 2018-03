Festakt zum 200. Geburtstag von Raiffeisen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa) - Ein Festakt zum 200. Geburtstag des Ahnherrn der Genossenschaften geht heute (14.00 Uhr) in Mainz über die Bühne. Der Westerwälder Bürgermeister Friedrich Wilhelm Raiffeisen, Namensgeber von Genossenschaftsbanken, ist am 30. März 1818 in Hamm an der Sieg geboren.

Zu der Jubiläumsfeier im Kurfürstlichen Schloss werden die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und der Vorsitzende der Deutschen Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft, Werner Böhnke, erwartet. Es ist zugleich der 130. Todestag des Reformers, der im Westerwald mehrere Vereinigungen zur gegenseitigen Hilfe der vielerorts armen Bevölkerung gegründet hat.

Laut Böhnke wächst das Interesse an solidarischen Genossenschaften in einer Zeit der Umbrüche wieder deutlich. Mehr als 22 Millionen Menschen in Deutschland seien Mitglied einer Genossenschaft. 2016 hat es die Genossenschaftsidee als erste Eintragung Deutschlands in die Unesco-Liste des Immateriellen Kulturerbes geschafft.