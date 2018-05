Unikirche: Ausstellung erinnert an Sprengung vor 50 Jahren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - An die Sprengung der Leipziger Universitätskirche vor 50 Jahren erinnert von Samstag an eine Ausstellung. Unter dem Titel "Die ganze action hat geprägt" gibt sie auf 19 großen Rolltafeln Einblicke in die Geschichte des Kirche und die Protestbewegung gegen ihre Zerstörung, wie das Archiv der Leipziger Bürgerbewegung mitteilte. Die Exposition ist bis zum 3. Juni im Augusteum der Uni zu sehen.

Die 1240 geweihte Kirche war am 30. Mai 1968 auf Befehl der SED-Diktatur gesprengt worden. Die große Anziehungskraft als Ort akademischer Gottesdienste und Heimstatt evangelischer sowie katholischer Studentengemeinden passte nicht in das Bild der 1953 in "Karl-Marx-Universität Leipzig" umbenannten sozialistischen Hochschule.