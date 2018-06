Silberkabinett im Celler Schloss öffnet im neuen Glanz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Celle (dpa/lni) - Das Silberkabinett im Celler Schloss erstrahlt von diesem Sonntag an im neuen Glanz. Mit einem neuen Beleuchtungssystem werde eine Schatzkammer-Atmosphäre erzeugt, teilte das Residenzmuseum am Freitag mit. "Vor allem aber haben wir bisher nicht gezeigte Schätze aus dem Depot geholt und präsentieren Neuerwerbungen", sagte Museumschefin Juliane Schmieglitz-Otten. Im Umkreis der Celler Welfenresidenz siedelten sich einst zahlreiche Gold- und Silberschmiede an. Sie arbeiteten für den Hof, die Kirche und für wohlhabende private Auftraggeber im Adel und Bürgertum - auch nach dem Ende der Residenz im Jahr 1705. Am Eröffnungstag der neuen Präsentation können Besucher eigene Silberschätze mitbringen und von einem Kunstsachverständigen begutachten und schätzen lassen.