Staatssekretärin Chebli putzt Stolpersteine

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - An mehreren Stellen in Berlin haben Menschen am Dienstag sogenannte Stolpersteine geputzt, die an Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Am Kurfürstendamm griff die Staatssekretärin in der Senatskanzlei, Sawsan Chebli, zu Lappen und Schwamm. Die SPD-Politikerin hatte über Facebook einen Aufruf für eine gemeinsame Putzaktion gestartet. Nach Angaben der Koordinierungsstelle in Berlin gibt es europaweit inzwischen mehr als 67 000 Stolpersteine, die vor dem letzten Wohnsitz der Opfer in den Boden eingelassen wurden. In Berlin erinnern 7800 dieser kleinen Messingplatten etwa an deportierte und ermordete Juden.