Röntgenlaser: 700 Terabyte Daten für 340 Forscher

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Fünf Monate nach Inbetriebnahme des European XFEL in Schenefeld bei Hamburg haben bereits 340 Wissenschaftler mit dem spektakulären Röntgenlaser gearbeitet. Es seien rund 700 Terabyte an Daten mit der Superkamera erstellt worden, sagte Geschäftsführer Robert Feidenhans'l. Die Forscher aus Deutschland, USA, Russland, Großbritannien und anderen Ländern seien begeistert gewesen. Über ihre Ergebnisse wollten sie vor den geplanten wissenschaftlichen Veröffentlichungen aber nichts verraten. "Das hat gezeigt, dass alles richtig funktioniert", sagte Feidenhans'l.

Der Röntgenlaser war am 1. September vergangenen Jahres in Betrieb gegangen. Die 1,2 Milliarden teure Anlage, an der elf Länder beteiligt sind, soll dreidimensionale Detailaufnahmen von Molekülen, Zellen und Viren liefern. Auch das Filmen chemischer Reaktionen soll möglich sein. Dafür werden in einem 3,4 Kilometer langen unterirdischen Tunnel ultraschnelle Röntgenblitze erzeugt. Die Abkürzung XFEL steht für X-Ray Free-Electron Laser, auf Deutsch Röntgenlicht-Freie-Elektronen-Laser.