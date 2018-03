Neue Ausstellung in Arche Nebra erzählt von Römern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wangen (dpa/sa) - Wie bewältigte die Armee des römischen Reichs die langen Strecken, die sie in Europa zurücklegte? Diese Frage will eine neue Sonderausstellung im Besucherzentrum Arche Nebra beantworten. "Roms Legionen unterwegs" öffnet am 23. März und endet am 4. November 2018. "Die Armee des römischen Reiches war in ganz Europa unterwegs und musste dabei riesige Entfernungen überwinden. Gezeigt wird, wie das funktionierte", sagte Geschäftsführerin Bettina Pfaff. In der Schau seien acht Dioramen und 33 archäologische Stücke zu sehen. Dazu gehörten Schuhnägel, Trinkgeschirr und Schmuck. Die Funde sind Leihgaben und stammen aus dem 1. bis 3. Jahrhundert.