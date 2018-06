Miet- und Immobilienpreise steigen weiter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Kaufen und mieten wird in Rheinland-Pfalz immer teurer, doch exorbitante Preissprünge der vergangenen Jahre bleiben aus: Das ist das Ergebnis des Immobilien-Preisspiegels, den der Immobilienverband Deutschland (IVD) heute in Mainz vorstellt. Außerdem zeigt die Studie, dass sich die sogenannten Speckgürtel ausweiten. Auch in den kleinen Kommunen seien die Preise spürbar gestiegen. Nicht ein einziger Minuswert sei in dem Preisspiegel, der 63 Orte in Rheinland-Pfalz abdeckt, ausgewiesen.