Zahl der neuen Wohnungen in Bayern gestiegen

Fürth (dpa/lby) - 61 000 neue Wohnungen sind im vergangenen Jahr in Bayern fertiggestellt worden. Im Vergleich zu 2016 waren das rund 7000 oder 13 Prozent mehr, wie das Landesamt für Statistik am Freitag in Fürth mitteilte. Die neuen Wohnungen sind insbesondere in städtischen Regionen nötig: Bis 2035 soll die bayerische Bevölkerung nach Prognosen des Statistikamtes um knapp 700 000 Menschen wachsen.

Andererseits wurden etwa 3400 Wohnungen im vergangenen Jahr entweder abgerissen oder werden inzwischen anderweitig genutzt. Die Zahl dieser verlorenen Wohnungen stieg damit den Angaben nach im Vergleich zu 2016 um fast ein Drittel, als rund 2600 Wohnungen betroffen waren.