Haushaltsausschuss für Verkauf von Altem Polizeipräsidium

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Verkauf des Alten Polizeipräsidiums in Frankfurt ist vom Haushaltsausschuss des Landtags abgesegnet worden. Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) betonte nach der Sitzung am Mittwoch in Wiesbaden nochmals, die Einnahmen von mehr als 200 Millionen Euro würden zu einem großen Teil dem sozialen Wohnungsbau sowie der neue Universitätsbibliothek in Hessens größer Stadt zugute kommen. Frankfurt sei daher der Gewinner des Verkaufs.

Die Düsseldorfer Gerchgroup hatte den Zuschlag für die Immobilie im Frankfurter Bankenviertel für 212,5 Millionen Euro bekommen. Auf dem 15 000 Quadratmeter großen Grundstück will der Investor für insgesamt rund 800 Millionen Euro bis zu 500 Wohnungen, Büros und ein Hotel errichten. Das Gelände des früheren Polizeipräsidiums zwischen Hauptbahnhof und Messe hatte viele Jahre leergestanden.

Die Landtagsopposition hatte viel Kritik an dem Deal geäußert und vor allem vor dem Bau von Luxuswohnungen durch den neuen Investor gewarnt.