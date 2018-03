Martin Dulig reist mit Delegation in die Schweiz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) wirbt bei einer dreitägigen Reise in der Schweiz für Sachsen. Begleitet von Unternehmern, Touristikern und Forschern geht es von Dienstag bis Donnerstag in den Kanton Zürich, wie sein Ministerium in Dresden am Montag mitteilte. Es gehe um Kontaktpflege zu potenziellen und im Freistaat bereits engagierten Investoren aber auch um Erfahrungen und Anregungen aus dem Spitzenland in Sachen Innovation.

Auf dem Programm stehen Firmenbesuche - vom Kunststoffspezialisten über ein Raumfahrt- und Hochtechnologieunternehmen bis zum Forschungszentrum - und ein politisches Treffen mit Regierungsrätin Carmen Walker Späh zum Thema Innovationsförderung, Cluster-Strategien und grenzüberschreitende Kooperationen.

Die Schweiz zählt zu den wichtigsten Absatzmärkten für sächsische Unternehmen. Nach Ministeriumsangaben wurden Waren im Wert von rund 1,37 Milliarden Euro exportiert, 3,3 Prozent mehr als 2016. Der Tourismus aus dem Alpenland indes ging zurück. So kamen rund 69 000 Schweizer weniger und auch die Übernachtungen lagen mit rund 156 000 um 4,2 Prozent unter denen von 2016.