Feuerwehr rettet Mann aus der Wupper: Wiederbelebung vor Ort

Wuppertal (dpa/lnw) - Gerettet und wiederbelebt: Ein Mann ist in Wuppertal am Samstagnachmittag in die Wupper gefallen. Er sei zunächst abgetrieben, ehe ihn die Feuerwehr mit einer Drehleiter aus dem Wasser ziehen konnte, wie ein Sprecher am Sonntag sagte. Der Mann habe nicht reagiert und musste laut Feuerwehr wiederbelebt werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Warum er in den Fluss fiel, sei noch unklar.