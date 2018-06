Wasser zum Abfüllen gratis: Projekt in Brandenburg wächst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb)- Das Umweltprojekt "Refill Deutschland" findet in Brandenburg zunehmend Unterstützer. Am 1. Juli wird in Eberswalde die erste Bibliothek Teil der Initiative, wie Gründerin Stephanie Wiermann mitteilte. Die Idee hinter dem Projekt ist simpel: Wer eine leere Flasche dabei hat, kann sich kostenlos Trinkwasser abfüllen. Die Initiative setzt sich nach eigenen Angaben für den Umweltschutz und Müllvermeidung ein. In Brandenburg beteiligen sich bislang vor allem Apotheken, Familienzentren und Reformhäuser. Als Vorbild dient "Refill Bristol", das schon seit 2015 läuft. Deutschlandweit unterstützen inzwischen mehr als 1600 Geschäfte das Projekt.