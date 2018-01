Zwei Tote bei Lastwagen-Unfall in Sachsen - Millionenschaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwickau (dpa) - Bei einem schweren Lastwagen-Unfall auf der Autobahn 72 sind zwei Männer getötet worden. Ihr Lkw fuhr am Abend in der Nähe von Zwickau in Sachsen in ein Stauende. Die beiden Männer starben am Unfallort. Der Laster war auf zwei andere Lastwagen geprallt. Einer hatte acht Autos geladen, die durch den Aufprall zerstört wurden. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei 1,2 Millionen Euro. Der Stau hatte sich wegen eines sturmbedingten Unfalls gebildet. Allerdings hatte Orkan "Friederike" mit dem Lastwagen-Zusammenstoß nichts zu tun.