Umgekippter Fleischlaster blockiert A38-Zubringer

Nordhausen/Großwechsungen (dpa/th) - Ein umgestürzter Kühltransporter hat am Dienstagnachmittag den Verkehr auf der Bundesstraße 243N im Landkreis Nordhausen behindert. Nach Polizeiangaben kippte der mit Fleisch beladene Lkw auf dem Zubringer zur Autobahn 38 bei Großwechsungen um.

Über Nacht sollte das Fleisch in einen Ersatztransporter umgeladen werden, daher bleibe die Bundesstraße in Richtung A38 noch bis Mittwochmorgen gesperrt, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Unfallursache war zunächst unklar, die Polizei schloss eine Übermüdung des Fahrers nicht aus. Der LKW kam demnach aus Polen. Die Schadenshöhe wird auf mindestens 50 000 Euro geschätzt.