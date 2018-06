Tirol will Lastwagen an Wochenenden ausbremsen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Innsbruck (dpa) - An Wochenenden in den Sommerferien will Tirol in Österreich den Transitverkehr in dem Bundesland ausbremsen. Lastwagen sollen im Juli und August zusätzlich zum gesetzlichen Sonntagsfahrverbot nun auch an Samstagen an der italienisch-österreichischen Grenze zurückgehalten werden, wie die Landesregierung in Innsbruck am Samstag bestätigte. Zuvor hatte die "Tiroler Tageszeitung" berichtet.

Mit dem erweiterten Fahrverbot soll den Angaben nach ein Verkehrskollaps auf der österreichischen Brenner- und Inntalautobahn verhindert werden. Hintergrund ist nach Angaben Tirols ein Fahrverbot für Lastwagen an Samstagen im Juli und August auf der deutschen Autobahn 93. Aus Italien kommende Laster hätten sonst die Tiroler Autobahnparkplätze zugeparkt, weil sie nicht hätten nach Deutschland weiterfahren können, hieß es.