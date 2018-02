Unfall auf A10: Ein Mensch gestorben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam(dpa/bb) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 10 ist am Mittwochmorgen ein Mensch ums Leben gekommen. Ein Auto soll ersten Angaben zufolge zwischen den Anschlussstellen Potsdam-Nord und Leest zuerst gegen die Mittelleitplanke und dann gegen einen Lastwagen gefahren sein. Das teilte die Polizei mit. Zunächst hieß es, ein Mensch sei dabei schwer verletzt worden. Er starb wenig später an seinen Verletzungen. Zur Unfallaufnahme und Bergung musste die Fahrbahn in Richtung Magdeburg gesperrt werden. Wann sie wieder freigegeben wird, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen.