Autofahrerin stirbt bei Frontalzusammenstoß

Ludwigsburg (dpa) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Böblingen ist eine Frau getötet worden - ein Mann wurde schwer verletzt. Der 30-jährige Autofahrer überholte am Freitagabend auf der Kreisstraße 1014 zwischen Merklingen und Malmsheim das Auto einer 73-Jährigen. Dabei stieß er frontal mit dem entgegenkommenden Auto einer 31-Jährigen zusammen. Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und nach der Befreiung durch die Feuerwehr in eine Klinik geflogen, wo sie jedoch ihren Verletzungen erlag. Der Mann kam schwer verletzt in eine Klinik. Die 73-Jährige wurde nicht direkt in den Unfall nahe Weil der Stadt verwickelt, erlitt aber einen Schock, wie die Polizei mitteilte.